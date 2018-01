Govio ondersteunt jonge ondernemers met 'Wildgroei' 31 januari 2018

Vanaf 17 februari start jeugdhuis Govio met het project 'Wildgroei'. Over een periode van enkele maanden organiseert Govio sessies om jonge mensen met ideeën te helpen, volgende stappen uit te stippelen en deze verder uit te voeren. Ondernemerscoach Jorgo en jeugdhuiscoach Inge begeleiden de jonge ondernemers doorheen heel het traject. Op dit startmoment wordt het programma uit te doeken gedaan en wordt er vooral nagegaan op welke ideeën iedereen broedt en waar er nood is aan ondersteuning. Iedereen tot 30 jaar is welkom.





Het startmoment is op zaterdag 17 februari om 16 uur in jeugdhuis Govio. (VTT)