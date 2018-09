Gloednieuw skatepark trekt meteen tientallen jongeren 01 september 2018

02u26 0 Kalmthout Tientallen skaters en steppers hebben vrijdag het skatepark aan het station van Kalmthout officieel in gebruik genomen. Kostprijs: iets meer dan 100.000 euro.

De skatende jeugd was de voorbije jaren vragende partij voor een degelijk skatepark. Het bestaande achter Gitok aan de Kapellensteenweg was oud en versleten. Na een traject van ruim twee jaar kon het nieuwe dan eindelijk geopend worden. "Het heeft inderdaad wat langer geduurd dan verwacht, maar het resultaat mag er toch wel zijn", vertelt jeugdschepen Silke Lathouwers (CD&V). "We hebben er ook bewust voor gekozen om de skaters vanaf het begin erbij te betrekken. De locatie, de toestellen, het materiaal. Ze hebben het allemaal mee mogen bepalen. Toen we eerste plan hebben voorgelegd is het zelfs nog aangepast. Uiteindelijk is het met 105.000 euro ook iets duurder uitgevallen dan verwacht."





De skaters zelf zijn in elk geval meer dan tevreden. "Ik heb zelfs al enkele nieuwe trucjes geleerd", lacht een van de jongere skaters. "Zolang het goed weer blijft, gaan we hier zeker dikwijls naartoe komen." (VTT)