Gezocht: speelgoedsoldaten voor kunstproject 18 juli 2018

Kunstenaar Damiaan Jacobs uit Kalmthout is op zoek naar speelgoedsoldaatjes voor een kunstwerk in het kader van honderd jaar 'Groote Oorlog'. De Kalmthoutse basisscholen worden ook bij het project betrokken. "Op 10 en 11 november organiseert de gemeente Kalmthout de '24 uur voor de vrede', omdat het dan exact honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Aan mij werd gevraagd om daaromtrent een kunstproject op te zetten", zegt Damiaan. "Ik ga iets doen met speelgoedsoldaatjes, die we gaan ontwapenen. Het kunstwerk moet zo'n vijftig vierkante meter groot worden. Een klein deeltje heb ik al gemaakt, maar om de rest uit te werken reken ik op de hulp van de plaatselijke scholieren." Wie nog soldaatjes wil schenken, kan die voor 31 augustus inleveren bij de gemeentelijke cultuurdienst. (KDC)