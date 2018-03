Gezocht: schaapherders voor begrazing Heide 01 maart 2018

De huidige overeenkomst die de Vlaamse Overheid heeft met de schaapherders die instaan voor de begrazing van de Kalmthoutse Heide loopt in 2019 af. Dan zal er een nieuwe uitbesteding moeten komen. Al meer dan 40 jaar worden schapen ingezet bij het beheer van de Kalmthoutse Heide. Door die begrazing blijft het heidelandschap open en de heide jong en vitaal. De schapen worden ingezet voor natuurbeheer en ze grazen op zeer voedselarm terrein. Kandidaat-herders of andere geïnteresseerden die willen meewerken, zijn op zaterdag 10 maart welkom om 11 uur in de Vroente. Daar wordt dan de opdracht uitgelegd en kan iedereen vragen stellen.





Er volgt dan ook nog een plaatsbezoek. (VTT)