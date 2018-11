Gezocht: extra redders voor zwembad Toon Verheijen

13 november 2018

14u24 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout is op zoek een redder/kassier (m/v) voor het gemeentelijk zwembad dat binnenkort terug open zal gaan na een grondige restauratie.

Het gaat om een halftijdse contractuele functie. Als redder ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de zwembadbezoekers, de interne orde en het basisonderhoud van het zwembad. Als kassier verzorg je het onthaal van de zwemmers en helpt aan de kiosk, geeft info aan de bezoekers en ondersteunt de administratie.

Alle info over de vacature vind je ook op www.kalmthout.be/vacatures of neem contact op via 03 620 22 20 of personeel@kalmthout.be.

Het zwembad gaat binnenkort terug open nadat het volledig onder handen is genomen. Er was onder meer betonrot vastgesteld in de zwembadkuipen.