Gemeente pleit voor statiegeld op PET-flessen 27 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen besliste enkele dagen geleden om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Die Vlaams-Nederlandse alliantie bundelt organisaties en overheden om druk te zetten op de Vlaamse regering om in 2018 statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen. "We doen zelf als gemeente al heel wat moeite om ons dorp mooi te houden. Tientallen Mooimakers helpen onze straten proper te houden, medewerkers van de gemeente ledigen wekelijks 180 vuilbakjes. Toch blijven drankblikjes en PET-flessen rondslingeren. We denken statiegeld op die verpakkingen mensen zal stimuleren om die fractie beter te recycleren." (VTT)