Gemeente krijgt eerste hotel KOPPELT OPENT OP 19 MEI 'JEROM' MET 21 KAMERS KRISTOF DE CNODDER

07 april 2018

02u29 0 Kalmthout Aan de Putsesteenweg in Kalmthout wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het gloednieuwe hotel Jerom. Het wordt het eerste hotel op Kalmthoutse bodem. Een belangrijke troef voor Jerom is de ligging, vlak bij de ingang van de Kalmthoutse Heide.

Al een dik jaar wordt er gebouwd aan Hotel Jerom en het einde van de werken is stilaan in zicht. Op 19 mei zal de zaak haar deuren openen, op de plaats waar vroeger restaurant De Landrug was. De lokale familie Cleiren investeert in het project. Kato Cleiren (33) - die vroeger toerisme en recreatiemanagement studeerde - zal samen met haar echtgenoot Jorg Paenen de uitbating voor haar rekening nemen. "Het is natuurlijk spannend, want dit is een grote stap", zegt Kato, die vroeger nog voor de gemeente Kalmthout werkte. "Maar we hebben hier op voorhand uiteraard goed over nagedacht en we zien veel mogelijkheden in het hotel. Zeker voor mensen die van de natuur houden is Kalmthout een uitstekende bestemming. En ons hotel ligt echt vlak bij de Kalmthoutse Heide. Van zodra de mensen hier buiten stappen, zitten ze al in de natuur. Los daarvan heeft de streek ook nog andere troeven." Het Suske en Wiske-museum is er daar één van. De naam 'Jerom' is dan ook een knipoog naar de bekende stripreeks van Willy Vandersteen. Jaarlijks trekt Kalmthout duizenden toeristen. Maar: tot nu toe konden die enkel overnachten in een paar B&B's of in hotels in de buurgemeentes.





Ecologische zeep

"Ons hotel kan dus een perfecte aanvulling zijn op het bestaande aanbod. Dat was ook een reden waarom we sterk geloven in onze slaagkansen", gaat Kato Cleiren verder. "Wij hebben 21 kamers ter beschikking, dus we kunnen wel wat volk herbergen." Kato en haar man zijn van plan om zo veel mogelijk zelf te gaan doen. Voorlopig nemen ze slechts één vaste medewerker in dienst. Om het allemaal haalbaar te houden, gaat men wél ontbijt serveren, maar geen lunch of diner. "Voor we echt beginnen doen we al eens een 'try-out' voor vrienden en familie", vertelt Kato. "Op basis daarvan kunnen we desnoods al meteen één en ander bijsturen. De eerste reservaties liggen ondertussen al vast. Dat geeft ons extra moed." Tot slot nog dit: Hotel Jerom heeft ook de nodige aandacht voor het ecologische aspect. "Dat moet ook wel als je zo dicht bij de natuur zit", vindt uitbaatster Kato. "Daarom hebben we flink ingezet op zonnepanelen en worden onze hotelgasten voorzien van eco-luxezeep."