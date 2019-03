Geen vergunning voor verkavelingsproject Noordeind Projectontwikkelaar gaat in beroep bij de bestendige deputatie Toon Verheijen

06 maart 2019

13u06 0 Kalmthout Projectontwikkelaar HEEM lijkt een kruis te moeten maken over de plannen om aan Noordeind een groot cohousing project te realiseren. De gemeente heeft de verkavelingsaanvraag geweigerd. Volgens oppositiepartij Open Vld een gemiste kans, maar het college zegt altijd al de nodige terughoudendheid aan de dag gelegd te hebben. De ontwikkeling zelf heeft bezwaar ingediend bij de provincie.

Projectontwikkelaar HEEM is al enkele jaren bezig met voorbereidingen om de bestaande verkaveling van twaalf villapercelen langs Noordeind om te vormen. Het opzet was het samenvoegen van vier percelen om daar een 25-tal groepswoningen te voorzien en de andere acht percelen onbebouwd te laten en zo het waardevol bos te behouden. Pikant detail wel: de gekende Antwerpse bankier Hector Carlier, die aan de overkant kasteel Boterberg had, kocht de gronden ooit met de bedoeling ze onbebouwd te laten en de zone groen te houden. Recent weigerde de gemeente de verkavelingsvergunning, de eerste stap van ontwikkelaar HEEM om er toch bebouwing te creëren. De gemeente hoopt dat Vlaanderen zo snel mogelijk een kader schept om het waardevol bosgebied te kunnen behouden waarbij de eigenaar 100 procent vergoed zou worden voor planschade.

Waardevol

Volgens oppositiepartij Open Vld is dit een gemiste kans en had de gemeente er drie jaar geleden al aan kunnen denken. Een verwijt dat burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd voor omgevingsvergunningen, niet zomaar slikt. “Op zich is het zeker een waardevolle oefening geweest”, zegt burgemeester Lukas Jacobs wat ook diensthoofd Marc Konings beaamt. “Er is regelmatig overleg geweest, maar we hebben wel altijd duidelijke signalen geven dat we vragen hadden over de wenselijkheid.” Tijdens het openbaar onderzoek zijn er uiteindelijk ook negentien bezwaarschriften ingediend. “We hebben ook verschillende negatieve adviezen gekregen waaronder die van onze diensten mobiliteit, groendienst en de bouwdienst”, aldus Lukas Jacobs. “We willen ook benadrukken dat er nooit sprake is geweest van een of ander akkoord met de ontwikkelaar.” Het college heeft ook fundamentele bezwaren. “Het gaat om een bosgebied geprangd tussen de spoorweg en een enorm drukke gewestweg. Bovendien ligt het ver van de kern van Kalmthout. Het is een dossier dat eigenlijk haaks staat op wat goede ruimtelijke ordening is. Je moet als gemeente de kern versterken en inbreidingsprojecten stimuleren. Dat zou in dit geval niet zijn.”

Natuurgebied

Voor de gemeente is deze zone een ideaal gebied waar Vlaanderen naartoe wil: het beschermen van waardevolle gebieden en de landeigenaars daar wel voor vergoeden wanneer bouwgrond wordt omgezet in natuurgebied. “Alleen is het wettelijk kader er niet. Dat zal pas voor na de verkiezingen zijn, maar we willen voorkomen dat er nu onherroepelijk en onherstelbare schade wordt aangericht.” Projectontwikkelaar HEEM betreurt de beslissing. “We zijn er al een tijdje mee bezig en zijn zeker ontgoocheld dat de gemeente onze verkavelingsaanvraag niet goedkeurt”, zegt Joerie Bal. “Daarom zijn we ook naar de deputatie gestapt. We wachten nu die beslissing af.”