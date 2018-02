Geen kassierster meer na renovatie zwembad HEROPENING BIJ START VAN NIEUWE SCHOOLJAAR TOON VERHEIJEN

20 februari 2018

02u48 0 Kalmthout Zwemmers die na de grote renovatie van het zwembad weer baantjes gaan

trekken, zullen daar geen kassierster meer ontmoeten. De gemeente gaat een automatisch systeem installeren. Op die manier kunnen de redders/redsters die ook kassier(ster) waren, efficiënter





ingezet worden. De renovatiewerken starten op 1 maart en zullen tot eind





augustus duren, om zo op 1 september weer open te gaan.





De gemeente stelde in 2013 al een ernstige vorm van betonrot vast aan de betonkuip van het zwembad. Niet onlogisch, omdat het gebouw al veertig jaar oud is en een zwembad altijd enorm vochtig is. De aanvankelijke vrees was dat zelfs een renovatie niet zou helpen, maar na een grondig onderzoek konden experten de gemeente geruststellen. Met een grondige (maar betaalbare) renovatie zou het gebouw er opnieuw voor enkele decennia tegen moeten kunnen.





Ook andere werken

"Het bad zal weer volledig waterdicht gemaakt worden en er zullen ook nieuwe tegels geplaatst worden", zegt schepen Maarten De Bock (CD&V). "Maar omdat er toch al grondige werken aan de kuip moeten uitvoeren, voeren we ineens ook nog andere werken uit. Zo komt er in het zwembad een 'flauwe' trap zodat de toegankelijkheid beter wordt. De zwemhal zelf krijgt ook een akoestisch plafond en een gloednieuw ventilatiesysteem. Ook de inkom én de kleedkamers voor de mindervaliden worden helemaal anders ingericht."





Kassier

Wie na de renovatie weer naar het zwembad trekt, zal ook even moeten wennen. Geen goeiedag meer van een kassier of kassierster. "We gaan een geautomatiseerd toegangssysteem plaatsen", vertelt schepen De Bock. "Je zal dan aan de automaat kunnen betalen om een dagticket of er een abonnement aanschaffen. We kiezen bewust voor het systeem omdat we zo onze redders en redsters efficiënter kunnen inzetten, want tot nu toe deden ze beiden.Om eerlijk te zijn, het is niet gemakkelijk om nieuwe redders of redsters te vinden, vooral door het werk 's avonds of in de weekends."





Behalve de werken aan de kuip en de omgeving, wordt ook het schrijnwerk van het gebouw helemaal vernieuwd. Op het dak van het gebouw komen er ook nog zonnepanelen. "In totaal gaat het om een investering van ruim twee miljoen euro", vertelt De Bock.





Subsidie

"De Vlaamse overheid geeft voor de werken ruim 600.000 euro subsidie."





De werken zijn ingrijpend en nemen dan ook tijd in beslag. Als alles volgens de planning verloopt, heeft de gemeente Kalmthout op 1 september 2018 een vernieuwd en modern zwembad. Tijdens de werken verhuist de sportdienst naar sporthal Gitok aan de Vogelenzangstraat 8. De zwemclubs en scholen die gebruikmaken van het zwembad, wijken uit naar andere zwembaden of voorzien in alternatieve sportactiviteiten.