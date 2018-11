Geef jouw mening over wat er

met de kerken moet gebeuren Toon Verheijen

05 november 2018

10u10 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout maakt samen met de parochies een kerkenbeleidplan op. In november en december vinden er enkele informatieavonden plaats.

De gemeente wil samen met de parochies nadenken over de toekomst van de kerkgebouwen. Het is zeker niet de bedoeling om kerken te sluiten, maar wel om te bekijken welke nevenbestemmingen er geschikt zijn voor de gebouwen.

De parochies hebben een bevraging opgesteld. Zo kan iedereen zijn persoonlijke mening geven. Je kan de bevraging online invullen op www.olv-essen-kalmthout.tk of een papieren versie vragen aan de verantwoordelijke van elke parochie. Dat kan nog tot 12 november. De resultaten worden nadien meegedeeld en besproken op drie infoavonden.

Die avonden vinden plaats op woensdag 28 november om 19 uur in de kerk in het centrum, op 4 december om 20 uur in de kerk van Nieuwmoer en op maandag 10 december om 19 uur in de kerk van Heide.