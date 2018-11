Geboortebos is weer 179 bomen rijker Toon Verheijen

18 november 2018

17u18 0 Kalmthout Het geboortebos in Nieuwmoer is weer flink wat groter geworden. In totaal zijn er 179 bomen aangeplant want elk kind geboren in 2017 kreeg een exemplaar.

In 2017 werden 179 kinderen geboren waarvaan 82 meisjes en 97 jongens. Er zaten ook twee tweelingen tussen. In oktober werden de meeste kinderen geboren (20) en het minste in maart (9). De populairste namen zijn Marie, Finn, Nand.

Het geboortebos wordt al voor de 22ste keer aangeplant in Kalmthout. De eerste keer gebeurde dat in 1997. Het gaat om het derde bos. Sinds 2017 is het weiland aan de Groespolderstraat de locatie. De bomen die worden geplant zijn essen, moeraseiken en elsten. De ouders krijgen als aandenken een gepersonaliseerde, handgeschreven oorkonde en een hortensia struik.