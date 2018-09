Gastvrij Kalmthout ijvert voor beter woonbeleid 06 september 2018

02u23 0

De vereniging Gastvrij Kalmthout heeft samen met de Welzijnsschakels en Hart Boven Hard een memorandum opgesteld rond betaalbaar wonen in de gemeente. zij hopen dat de politieke partijen hun punten willen opnemen in het partijprogramma. "Wij stellen onder meer een verdubbeling van het aantal sociale huurwoningen voor van 162 naar 330", klinkt het. "Het Sociaal Verhuurkantoor moet ook meer gestimuleerd worden. Er moet ook meer gestimuleerd worden om oudere woningen te renoveren en isoleren. We pleiten ook voor een gerichte en strenge aanpak van de leegstand. Ook woonvormen als cohousing en kangoeroewonen moeten gestimuleerd worden." (VTT)