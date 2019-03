FOTOREEKS. Storm leidt tot omgevallen bomen en weggewaaide daken en hekken Toon Verheijen

10 maart 2019

14u37 1 Kalmthout De hulpdiensten in het Antwerpse hadden de handen zondagmiddag vol met meldingen van omgewaaide bomen, weggewaaide dakpannen en andere stormschade. De Zoo Antwerpen is preventief ontruimd.

Op de Putsesteenweg in Kalmthout ter hoogte van de Kalmthoutse Heide is een boom ongevallen. De volledige rijbaan is er versperd en de brandweer moet de boom in stukken komen zagen. Hetzelfde zou gebeurd zijn aan de Kalmthoutsesteenweg tussen Kapellen en Kalmthout ter hoogte van de spoorwegovergang.

In Schilde ging zaterdag al een boom tegen de vlakte in de Schildedreef. in Hoevenen (Stabroek) is in de Molenstraat een deel van een dak van een woning gaan waaien. Aan het Kasteel Ravenhof in Stabroek kwam ook een boom op een wagen terecht, maar daar kwamen de inzittenden van de wagen er ook met de schrik vanaf.

In Brasschaat gingen op het domein van Kasteel Withof aan de Bredabaan ook enkele monumentale eiken en beuken tegen de vlakte. Een aantal bomen belandde over de rijbaan die daardoor afgesloten werd.

In Edegem vielen enkele bomen om in de Drie Eikenstraat waarbij enkele takken tegen een woning terechtkwamen. Aan de Prins Boudewijnlaan in Kontich is een werfcontainer omgewaaid en zijn ook zowat alle herashekken rond de werf omgewaaid.

In Antwerpen is dan weer een deel van een stelling losgekomen aan de Charlottalei. Daar zou ook een wagen door beschadigd zijn. Aan de Kielsevest belandde een boom op de rijbaan. Op de parking van het Middelheim belandde een boom gedeeltelijk op een viertal geparkeerde wagens. Daarbij zou een persoon lichte verwondingen opgelopen hebben.

Ter hoogte van het crematorium in Wilrijk is dan weer een oplegger omgewaaid zonder veel erg. De Zoo van Antwerpen is dan weer preventief ontruimd.