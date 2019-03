FOTOREEKS. Storm leidt in provincie Antwerpen tot omgevallen bomen en weggewaaide daken... en scheef Carrefour-logo. Stad Antwerpen roep op om niét te bellen voor schade op privédomein. Toon Verheijen

10 maart 2019

14u37 1 Kalmthout De hulpdiensten in het Antwerpse hadden de handen zondagmiddag vol met meldingen van omgewaaide bomen, weggewaaide dakpannen en andere stormschade. De Zoo Antwerpen is preventief ontruimd. In Antwerpen is een man gewond geraakt door een stuk roofing dat op hem belandde. In Kontich is een wagen van een autorijschool volledig vernield. De stad Antwerpen doet ook een oproep om de hulpdiensten niét te bellen voor schade op privédomein zoals schade aan tuinhuizen en omgevallen bomen in tuinen.

Op de Putsesteenweg in Kalmthout ter hoogte van de Kalmthoutse Heide is een boom ongevallen. De volledige rijbaan is er versperd en de brandweer moet de boom in stukken komen zagen. Hetzelfde zou gebeurd zijn aan de Kalmthoutsesteenweg tussen Kapellen en Kalmthout ter hoogte van de spoorwegovergang.

In Schilde ging zaterdag al een boom tegen de vlakte in de Schildedreef. in Hoevenen (Stabroek) is in de Molenstraat een deel van een dak van een woning gaan waaien. Zondag begaf ook de gevelreclame van de Carrefour Market aan de Turnhoutsebaan het gedeeltelijk. Aan het Kasteel Ravenhof in Stabroek kwam ook een boom op een wagen terecht, maar daar kwamen de inzittenden van de wagen er ook met de schrik vanaf.

In Brasschaat gingen op het domein van Kasteel Withof aan de Bredabaan ook enkele monumentale eiken en beuken tegen de vlakte. Een aantal bomen belandde over de rijbaan die daardoor afgesloten werd. “Brasschaat heeft het hard te verduren gekregen tijdens de storm”, zegt communicatieverantwoordelijke Jon Bogaert. “Gelukkig was op voorhand duidelijk gemaakt dat de openbare parken niet toegankelijk waren . In Maria-ter-Heide is de Bredabaan tussen Sint-Jobsesteenweg en Motel Dennenhof volledig afgesloten. Daar zijn een zestal bomen omgevallen. Van zodra het veilig is, gaat de brandweer samen met de gemeentelijke groendienst met man en macht werken om de straat zo snel mogelijk terug vrij te krijgen. Onder andere op de Bredabaan, Veldstraat en Brechtsebaan zijn bomen op huizen terecht gekomen. Er zijn ook heel wat meldingen van zonnepanelen die los dreigen te komen. De Papestraat, de enige verbindingsweg naar kliniek De Mik en enkele rusthuizen, ligt in bosrijk gebied. Ook daar lagen enkele bomen over de weg, waardoor de ambulance die in De Mik gestationeerd is, niet weg kon. De brandweer heeft deze straat prioritair vrijgemaakt en de ambulance meteen tijdelijk verhuisd naar de Park and Ride aan de Sint-Jobsesteenweg." De brandweer en politie kregen 100-tal oproepen.”

In Edegem vielen enkele bomen om in de Drie Eikenstraat waarbij enkele takken tegen een woning terechtkwamen. Aan de Prins Boudewijnlaan in Kontich is een werfcontainer omgewaaid en zijn ook zowat alle Herashekken rond de werf omgewaaid. In de Noordstraat in Kontich is een boom op een wagen van de autorijschool gevallen. De wagen is volledig verpletterd, maar er zat gelukkig niemand in.

In Antwerpen is dan weer een deel van een stelling losgekomen aan de Charlottalei. Daar zou ook een wagen door beschadigd zijn. Aan de Kielsevest belandde een boom op de rijbaan. Op de parking van het Middelheim belandde een boom gedeeltelijk op een viertal geparkeerde wagens. Daarbij zou een persoon lichte verwondingen opgelopen hebben. In de Sint-Jan Vianneystraat in Wilrijk liep een man verwondingen op omdat hij een stuk afgewaaide roofing op zich kreeg. “De hulpdiensten hebben honderden oproepen gekregen", zegt Willem Miegom van de politiezone Antwerpen. “We doen wel een oproep dat mensen voor schade op privédomein aan tuinhuizen of omgewaaide bomen in de tuin niét naar onze onze hulpdiensten bellen. Dat moet via de verzekering geregeld worden.”

Ter hoogte van het crematorium in Wilrijk is dan weer een oplegger omgewaaid zonder veel erg. De Zoo van Antwerpen is dan weer preventief ontruimd.

In Mortsel was er dan weer een ravage in de Armand Segerslei. Daar ging het dak van een appartementsgebouw waaien. “Een drietal wagens liep toch wel schade op door het dak dat gaan waaien is”, vertelt een bewoonsters van het gelijkvloers. “Daarbij ook de wagen van mijn zus die op bezoek was. Wij zelf mogen in ons appartement blijven, maar de bewoners van de twee bovenste verdiepingen moeten tijdelijk elders onderdak zoeken. Zij mochten van de brandweer en politie niet blijven."