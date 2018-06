Feestzomer weer goed gevuld 15 juni 2018

02u42 0 Kalmthout De evenementenkalender in de gemeente Kalmthout is dit jaar uitzonderlijk goed gevuld tot in september. Zowel de gemeente als privéorganisatoren zorgen voor een uitgebreid aanbod.

Zo zijn er deze maand nog de Hoevefeesten (dit weekend) en uiteraard het WK voetbal op het Marktplein. Op 22 juni is er de eerste editie van Heuvelo, een buurtfeest met muziek en een wielerwedstrijd. En vanaf 29 juni tot het einde van de vakantie pakt Govio weer uit met het zomerterras.





In juli is het Strips in het Park, Vlaanderen Feest, Achterbroek Kermis en de Speelpleinen. In augustus is er onder meer de Acht van Heide met een retrokoers en op 14 augustus het Vlaams Muziekfeest met Luc Steeno, Lindsay, Gene Thomas, De Romeo's en een verrassingsartiest. In september tenslotte volgen nog de Halve Zolen Run, het Tomatenfestival in het Arboretum, Achterbroek Zomert Uit, Truck Run, Easywood Music Festival van café De Zoeten Inval en de Dorpsdag in Heide. Op 25 september is het volle maan, dat je kan vieren tijdens het Japans Maanfeest in het Arboretum. (VTT)