Feestzaal Strijboshof zwaar getroffen door storm. “Maar geplande activiteiten kunnen doorgaan deze week” Brandweer Zone Rand krijgt zo'n 1.500 oproepen Toon Verheijen

11 maart 2019

14u02 0 Kalmthout De feestzaal Strijboshof heeft ook serieuze schade opgelopen na de storm die zondag over ons land raasde. Het dak van de feestzaal geraakte zwaar beschadigd door een omgewaaide boom. “Maar we vliegen er direct in zodat de geplande feesten tegen het einde van de week en het weekend kunnen doorgaan”, aldus Jef Wagemakers van Strijsboshof. De brandweer Zone Rand kreeg tot maandagmiddag alles samen zo’n 1.500 oproepen.

Het was even schrikken zondagmiddag iets na 14 uur toen een grote beuk naast de feestzaal van het Strijboshof het begaf onder de hevige windstoten die tot boven de honderd kilometer per uur gingen. De boom knakt af en belandde aan de zijkant op het dak. Een van de dikke takken boorde zich zelfs door de stalen platen. “Zo’n drie zondag op het jaar is er in de zaal niets te doen en gelukkig was dat afgelopen zondag zo’n dag”, knipoogt Jef Wagemakers. “De schade is redelijk aanzienlijk. De glazen koepel boven de inkomhal van de feestzaal is ook beschadigd geraakt door de takken van de boom. Die ramen moeten dus allemaal vervangen worden. Ruim een kwart van het dak boven de zaal zal ook helemaal vernieuwd moeten worden. Heel wat stalen platen zijn volledig verwrongen. Op één plaats is de tak van de boom er zelfs doorgegaan. Vermoedelijk zullen we ook heel het plafond moeten vervangen. Je ziet op verschillende plaatsen dat de plafondtegels verschoven zijn.”

Feesten

De komende dagen zullen aannemers al de nodige herstellingen doen. “De activiteiten die vanaf woensdag gepland zijn, zullen gewoon door kunnen gaan”, vertelt Jef. “We moeten gelukkig niet op zoek naar een feesttent ofzo als tijdelijk onderkomen. Hopelijk hebben de mensen wel wat begrip dat zaal er iets ‘anders’ uitziet al zullen we proberen het zo min mogelijk te laten opvallen.” Het is de eerste keer dat Strijboshof, ondanks dat het toch in bosrijk gebied ligt, schade heeft door een omgewaaide boom. “Wij zijn vragende partij om een aantal grote bomen die rond het gebouw staan toch te onderzoeken. De treurbeuk vooraan wordt al goed opgevolgd.”

Oproepen

Het was voor heel de Brandweer Zone Rand een drukke zondag. Tot maandagmiddag waren er nog altijd 200 brandweermannen op de baan om overal in de 21 gemeenten de nodige opdrachten uit te voeren. “Alles samen kregen we zo’n 1.500 oproepen”, vertelt Jessica De Boeck van de Brandweer Zone Rand. “De meeste oproepen kwamen uit Kalmthout, Kapellen, Stabroek en de regio rond Edegem. Tot maandagmiddag kregen we nog altijd oproepen. We hopen maandagavond wel de meeste oproepen afgehandeld te hebben. Daarom ook dat we met tweehonderd mensen de baan op gaan.”

Tips

De gemeente Brasschaat heeft op haar website ook een uitgebreide bericht geplaatst over wat inwoners best doen met schadegevallen die ze zondag hebben opgelopen. “Indien er mogelijk schade is op moeilijk bereikbare plekken zoals uw dak, raden we u aan om vooral niét zelf actie te ondernemen. Ook niet om te gaan kijken hoe groot de schade is. Schakel daarvoor de brandweerpost Brasschaat van Brandweer Zone Rand in of contacteer een dakwerker”, klinkt het. “Indien er in uw tuin loshangende delen of takken zijn, kan u eventueel zelf aan de slag gaan om die te verwijderen. Loshangende delen van bijvoorbeeld een tuinhuis of rondslingerende voorwerpen kunnen nog steeds schade veroorzaken indien de wind opnieuw zou opkomen.” Van geleden schade maakt iedereen best foto’s en facturen van gemaakte kosten moeten ook bijgehouden en uiteraard moet de verzekering op de hoogte gesteld worden.