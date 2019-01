Eindelijk veilig fietsen naar Mimuze Gemeentelijk laat tijdelijk fietspaadje aanleggen via KMO-zone Bosduin Toon Verheijen

10 januari 2019

12u34 0 Kalmthout De gemeente heeft een tijdelijke fietsverbinding laten aanleggen via de KMO-zone Bosduin naar de achterkant van het terrein van Mimuze aan de Brasschaatsteenweg. Op die manier kunnen de honderden kinderen voor de academie en de bezoekers van de concertzaal die met de fiets komen de gevaarlijke Brasschaatsteenweg vermijden. De gemeente blijft bij het Agentschap Wegen en Verkeer wel ijveren voor een fietspad langs de gewestweg. Maar vrijdag kan dus iedereen met een gerust hart met de fiets naar Tourist LeMC komen kijken.

Mike Smeulders van Mimuze is al jaren vragende partij om iets te doen aan de verkeersveiligheid langs de Brasschaatsteenweg en de aanleg van een (vrijliggend) fietspad. Het gedeelte van de rotonde tot aan Papier Michel is immers een ‘missing link’ op vlak van een veilig fietspad. Met de aanleg van een fietspaadje achteraan via de kmo-zone en langs het bufferbekken komt er nu een tijdelijke oplossing. “Ik woon hier zelf van mijn acht jaar en eigenlijk is er al zo lang vraag én sprake van een fietspad langs de Brasschaatsteenweg”, zegt Mike Smeulders. “Wij vragen er niet alleen achter, maar ook onze leerlingen van de academie en de bezoekers van de concertzaal zijn vragende partij.”

Groei

Vooral door de groei van de academie werd de noodzaak van een veilige fietsverbinding groter en groter. “Alles samen komen hier wekelijks toch zo’n vijfhonderd kinderen naar de academie”, vertelt Mike Smeulders. “Daarnaast zijn er ook de vele kindervoorstellingen en andere optredens in de zaal. Toen ik enkele maanden geleden vroeg naar een stand van zaken van het fietspad, bleek het opnieuw toch weer enkele jaren te gaan duren. Maar toen kwam de gemeente met deze oplossing. We zijn er ontzettend blij om. Vooral omdat onze bezoekers nu veilig naar hier kunnen komen en naar huis kunnen vertrekken. De eerste kinderen hebben ondertussen het paadje al gebruikt. En voor wie vrijdag naar Tourist LeMC komt kijken: je kan gerust met de fiets komen!” De zaakvoerder van Mimuze gaat nu aan de achterkant van het gebouw waar het fietspaadje op uitkomt nog wel extra verlichting voorzien en camerabewaking plaatsen.

Omslachtig

Het was de gemeente zelf die met het plan op de proppen kwam. “Het heeft wel wat geduurd omdat het paadje ook een stukje over een privéterrein loop”, zegt schepen van openbare werken Jan Oerlemans (CD&V). “We zijn zelf ook blij dat we het snel hebben kunnen realiseren. Het wil echter wel niet zeggen dat we niet blijven aandringen in een fietspad langs de Brasschaatsteenweg. Dat is echter ook een complex dossier omdat de overkant van de weg Wuustwezel is en onteigeningen ook niet helemaal vanzelfsprekend zijn. Het is wel de bedoeling dat we het deze legislatuur toch gaan realiseren. Een studiebureau bekijkt de mogelijkheden.”