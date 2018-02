Eerste schaatsers wagen zich op ijs in Heide 28 februari 2018

02u58 0 Kalmthout Het vriest dat het kraakt en dan begint het bij heel wat Kalmthoutenaren toch een beetje te kriebelen om te gaan schaatsen op een van de vennen in de Kalmthoutse Heide. Vooral de Putse Moer is een populaire schaatsplaats.

"Dat ijs moet echter voldoende dik en stevig zijn voor het veilig is om je erop te wagen", vertelt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). "Daarom meet de brandweerpost Kalmthout dagelijks de dikte van het ijs. Het ijs was dinsdag nog maar 4 centimeter. Voor enkelingen is dat duidelijk wel genoeg, maar zeker niet voor de grote massa. Betreden blijft ook op eigen risico."





Zodra die ijslaag voldoende dik is, kan de burgemeester toestemming geven om het ijs te betreden. Een veilige dikte is er tussen de 8 en 12 centimeter. Mogelijk is het ijs nu donderdag of vrijdag wel dik genoeg. Het ijs opgaan doe je altijd op eigen risico. (VTT)