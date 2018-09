Easywood trakteert met extra zangavond én optreden Casserole Fermer 05 september 2018

02u23 0 Kalmthout Het gratis minifestival Easywood van café Zoeten Inval pakt dit jaar uit met een extra avond. Om de vijfde verjaardag te vieren, wordt er een zangoptreden gepland.

"Op zaterdag 22 september behouden we ons concept", zegt cafébaas Koen Van Saet. "Maar om onze vijfde verjaardag te vieren, starten we al op vrijdagavond met inderdaad een extra zangavond én liveoptreden van Casserole Fermer." Voor de zangavond hebben de organisatoren een koor kunnen strikken. "Het Essens zangkoor Accent zal die vrijdag zowel Nederlandstalige klassiekers als enkele internationale wereldhits ten berde brengen."





Schouwveger

Na het zangkoor volgt Casserole Fermer en daarna D-Jens. Op zaterdag is het dan de beurt aan bands en dj's met een Kalmthoutse link. The Sweepers is een nieuwe band met onder meer de Kalmthoutse schouwveger Eddy Mets en Pierre Neys. Daarna volgen The Revolvers en Pop Fun, een nieuwe band rond de zingende politieman Dave Van Ginderen. Om 19.30 uur is het de beurt aan Almost 7.





The Eggs

Verder is er nog een plaats voor Pink Cadillac en uiteraard de medeorganisatoren van The Eggs. Afsluiten doen de dj's DJ-Team Focking Nice en Triceratops. Beatboxer Uruz is ceremoniemeester.





(VTT)