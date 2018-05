Dronken man knalt door gevel van P.P. Textiel 22 mei 2018

02u26 0 Kalmthout Een veertigjarige man uit het Nederlandse Achtmaal heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag wel heel veel geluk gehad. Hij reed in dronken toestand over de Mertensdreef in Nieuwmoer (Kalmthout) richting de T-splitsing met de Maalderijstraat. Daar reed hij zonder te remmen textielwinkel P.P. Textiel, ook bekend als

't Kiekenskot, binnen.





Zijn wagen kwam tot stilstand in de oude kippenstal en verschillende dakplaten donderden naar beneden op zijn wagen. Hij kwam er bij wonder van af zonder kleerscheuren. Wel werd hij ter controle naar het ziekenhuis gebracht en mocht hij nadien zijn roes uitslapen op het politiekantoor. "Ik werd gewekt door het alarm van mijn zaak en ik ben onmiddellijk gaan kijken", herbeleeft Rudi Smeets van P.P. Textiel. "Ik zag nog net de achterbumper van zijn wagen uit mijn zaak komen, de rest van het voertuig was netjes binnen geparkeerd", lacht Rudi groen. "De man zelf was al uit zijn voertuig geklauterd en stond wat verdwaasd om zich heen te kijken." Een vijftal golfplaten zijn naar beneden gevallen door de crash. De brandweer heeft het pand voor alle veiligheid afgesloten omdat er mogelijk asbest kan vrijkomen. "Pas na goedkeuring van de brandweer mag het voertuig getakeld worden en kunnen we de golfplaten weghalen", gaat Rudi verder. "Mogelijk moet dat door een gespecialiseerde firma gebeuren. Ik zal mijn zaak zeker een week moeten sluiten, hopelijk niet langer. Ik verkoop hier al veertig jaar textiel. Het is al de tweede keer dat er een dronken bestuurder mijn pand hier binnen rijdt." (BSB)