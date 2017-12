Dorpsraad pakt uit met eigen Winterbar 03u02 0 Foto Toon Verheijen De leden van de Dorpsraad aan hun Winterbar die tussen Kerstmis en Nieuwjaar opent. Kalmthout De Dorpsraad van Achterbroek opent dit jaar van 26 tot 30 december een eigen Winterbar. Die staat op het terras van café 't Vervolg aan de Brasschaatsteenweg.

"We zetten als Dorpsraad nogal in op gezelligheid en levendigheid in ons mooie Achterbroek en daarom wilden we rond de feestdagen toch eens iets extra doen", vertelt Ann Francken. "We gaan van 26 tot 30 december onze eigen Winterbar openen. Daar kan iedereen terecht voor warme dranken, kerstbieren, jenevers en hapjes. Er zal een wensboom staan waar elke bezoeker een wens in kan hangen. Elke dag leggen we de nadruk op iets anders: op dinsdag zijn er poffertjes, op woensdag smoutebollen, op donderdag is er een winterwandeling met soep, op vrijdag kan je paapgooien en op zaterdag sluiten we rustig af. De zangertjes kunnen zich op zaterdag in de Winterbar opwarmen en worden getrakteerd op warme chocomelk."





Speciaal voor de Winterbar lanceert de Dorpsraad ook een AB-coupeke, een cocktail die ook in alcoholvrije versie beschikbaar zal zijn. De Winterbar is elke dag open van 18 tot 22 uur en staat op het terras van 't Vervolg. (VTT)