Dode en zieke bomen krijgen tweede leven 29 maart 2018

Kalmthout Het Arboretum in Kalmthout trakteert de kinderen in de paasvakantie op twee nieuwe activiteiten. Tot en met 15 april kunnen kinderen deelnemer aan de paasspeurtocht, maar ze kunnen ook klimmen en klauteren op het nieuwe bomenpad, gemaakt uit zieke en dode exemplaren.

"We hebben een stammenpad laten maken van verschillende bomen zoals een populier, magnolia, robinia, berk en kerselaar", zeggen gedeputeerde Inga Verhaert en directeur Bram Rammeloo. "Het gaat om bomen die dood, ziek of uit veiligheidsoverwegingen gekapt zijn. Het is een avontuurlijk pad voor de hele familie en ligt in het verlengde van de uitkijkheuvel. Het ligt eigenlijk tussen de bamboe. Voor de aanleg van het pad is die gekapt, maar die gaat wel terug groeien en dan ligt het pad echt verscholen tussen de bamboe. Het pad zal permanent blijven liggen." Tijdens de paasvakantie is er ook nog een ander initiatief. "Onze tuiniers verstopten 99 afbeeldingen van versierde eieren en zeven grote gekleurde konijnen in het domein", vertelt Bram Rammeloo. "Op een spaarkaart kunnen kinderen alle gevonden eieren aanduiden, bij de konijnen hangt een kniptang om een gaatje in de spaarkaart te maken. Na afloop krijgen alle deelnemers een chocoladeverrassing. Ergens in de tuin is ook een gouden konijn verstopt. Wie na afloop kan vertellen waar, krijgt een extraatje." (VTT)