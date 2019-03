Dierenwinkel verkoopt ‘CO2-neutrale’ hondenvoeding Toon Verheijen

18 maart 2019

17u35 3 Kalmthout Kevin Massart, zaakvoerder van dierenwinkel Cats & Dogs, draagt zijn steentje bij aan het klimaat. In het assortiment hondenvoeding kunnen klanten sinds kort een C02-neutrale voeding kopen. Bij de knaagdieren wordt ook nog maar alleen biologisch afbreekbaar strooisel gebruikt. En 95% van de facturen gaat digitaal de deur uit.

In tijden van klimaatbetogingen en andere acties, besloot ook Kevin Massart van Cats & Dogs in Schilde, Sint-Job-in-‘t-Goor en Kalmthout zich in te zetten. Als allereerste in België verkoopt de winkel CO2-neutrale hondenvoeding. “Het klinkt misschien vreemd, maar hondenvoeding maken gaat onvermijdelijk gepaard met de uitstoot van CO2”, zegt Kevin Massart. “De veeteelt op zich, de productie, het transport. Het zorgt allemaal voor CO2. Plots hoorden we dat de Duitse firma Goood alles doet om die uitstoot zo laag mogelijk te houden. Ze compenseren dat zelfs door in Duitsland, Brazilië en Afrika te investeren in bebossing. Hun verpakkingen bestaan alleen uit gerecycleerd materiaal. Hun voeding sluit perfect aan bij de visie die wel al langer hebben als winkel. Zo zal je in ons productaanbod enkel vis vinden uit duurzame visserijen en ons vlees is afkomstig van vrije uitloop of biologische landbouw. We kopen ook zoveel mogelijk alleen in Europa en niet uit China.”

Facturen

Maar het gaat voor Cats & Dogs verder dan alleen maar naar de hondenvoeding kijken. “Alle winkels hebben LED-verlichting en enkel wanneer de klant het écht wil, wordt er nog een ticket afgedrukt. En dat zijn er nog maar drie van de tien. Een besparing van kilometers papier. Kartonnen dozen houden we bij voor de klanten die ze kunnen gebruiken voor hun aankopen. We zetten ook nog altijd in op digitalisering. Ongeveer 95 procent van de facturering gebeurt uitsluitend digitaal. In onze knaagdierverblijven gebruiken we enkel glazen drinkflessen en is het strooisel van gerecycleerd materiaal dat volledig biologisch afbreekbaar is. We hebben uiteraard ook fors geïnvesteerd om alle winkelpanden te isoleren. Ik vind het belangrijk om de CO2-uitstoot in onze eigen winkels zo veel mogelijk te neutraliseren. Dat vullen we aan door de CO2-uitstoot in de winkels te compenseren door projecten van herbebossing bijvoorbeeld. Wij hopen op korte termijn het ‘CO2-neutral’ label te mogen dragen”, besluit zaakvoerder Kevin Massart.