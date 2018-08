Dertiger misbruikt nichtjes: 40 maanden cel 01 augustus 2018

De Antwerpse strafrechter heeft een celstraf van 40 maanden uitgesproken voor een dertiger uit Kalmthout die drie nichtjes seksueel had misbruikt. Hij moet ook een schadevergoeding betalen en zich na de celstraf nog vijf jaar ter beschikking houden van de strafuitvoeringsrechtbank.





De moeder van de jonge meisjes had op 22 januari klacht neergelegd. Haar dochters waren tijdens de kerstvakantie bij hun vader gaan logeren en waren daar seksueel misbruikt door hun oom, die daar ook woont.





De beklaagde beweerde aanvankelijk dat zijn nichtjes het initiatief hadden genomen: zij hadden hem gevraagd om zich te ontkleden en om met hen te 'seksen'. De dertiger gaf later de feiten daarna mondejsmaat toe, al bleef hij het misbruik van één nichtje ontkennen.





De beklaagde heeft een laag IQ heeft én kampt met een psychotische aandoening. Zijn verdediging had daarom om een straf gekoppeld aan voorwaarden gevraagd, maar daar ging de rechtbank niet op in. (BJS)