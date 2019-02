Derde fase werken kruispunt Achterbroek start op 4 maart: ernstige verkeershinder verwacht Toon Verheijen

26 februari 2019

15u13 0 Kalmthout De derde fase van de grote werken in Achterbroek start op maandag 4 maart. Dat zal gepaard gaan met ernstige verkeershinder.

De werken aan het kruispunt zijn begin februari gestart, maar hebben voorlopig nog niet veel verkeershinder veroorzaakt. In de tweede fase, die nu bezig is, legt Fluvius een middendrukgeleider aan. Die werken duren tot aan de krokusvakantie. De derde fase start op maandag 4 maart en duurt drie tot vier weken. Dan zal er wel verkeershinder zijn. Je kunt tijdens de werken wel van Essen naar Brasschaat en omgekeerd rijden, maar niet tussen Kalmthout en Wuustwezel. Het verkeer dat van oost naar west wil of omgekeerd, volgt een omleiding langs Kalmthout, Wildert, Essen, Nieuwmoer, Wuustwezel of andersom. Tijdens de werken geldt in de Foxemaatstraat een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De eerste dag van de werken zal de Kapelstraat aan de Kalmthoutsesteenweg afgesloten zijn. De aannemer plaatst dan een gasleiding onder de straat. Die werken duren maar één dag. Vanaf ’s avonds kun je opnieuw passeren.

De gemeente en de aannemer benadrukken dat de handelaars bereikbaar blijven. Heiken, Bloemstraat, Zandstraat, Dr. Jef Goossenaertstraat, Karel Vanthillostraat, Stofzandstraat, Pastoor Celenstraat en Pater Antonissenstraat zijn zone 30 en verboden voor vervoer boven 3,5 ton, behalve plaatselijk verkeer en openbaar vervoer. De Bloemstraat is eenrichting van Heiken naar de Brasschaatsteenweg. De Zandstraat is eenrichting van de Brasschaatsteenweg naar Heiken. Ook de Foxemaatstraat is verboden voor vervoer boven 3,5 ton.

Meer info op www.hetpluspunt.be.