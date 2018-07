Derde editie 'Kalmthout Degusteert' 07 juli 2018

Het Kalmthoutse klasserestaurant Zilverden organiseert morgen op zijn parking voor het derde jaar op rij een foodfestival, onder de naam 'Kalmthout Degusteert'. Zilverden wil via het foodfestival voor een keer een ander publiek aanspreken. "Een nieuwigheidje dit jaar is dat we nu ook een oesterbar hebben", zegt chef/eigenaar Yves Ghyoot van Zilverden. "Voor het overige houden we grotendeels vast aan de formule van de voorbije twee edities. Wij voorzien zelf alle te degusteren hapjes, maar laten wel een externe wijnbar en ginbar aanrukken." Er is ook muzikale omkadering, met een jazzband en een dj. De toegang is gratis, de proevertjes zijn apart te betalen. Bezoekers zijn welkom vanaf 13 uur. Yves Ghyoot roept bezoekers op om indien mogelijk te voet of per fiets te komen.





(KDC)