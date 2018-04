Dennendael krijgt weer rode kaart GEMEENTE KEURT OOK TWEEDE BOUWAANVRAAG VOOR 34 FLATS NIET GOED TOON VERHEIJEN

26 april 2018

02u33 0 Kalmthout Het gemeentebestuur heeft het fel gecontesteerde bouwproject in de wijk Dennendael opnieuw géén bouwvergunning verleend. Steen Vastgoed wijzigde nauwelijks iets aan de plannen en zag de gemeente dus opnieuw de rode kaart trekken.

In de zomer van 2017 deed Steen Vastgoed een eerste aanvraag voor het project tussen de Misshuislei en de Van Dammedreef. Concreet gaat het om twee blokken van elk zeventien appartementen op een perceel van 55.000 vierkante meter gelegen in een woonparkzone. Een eerste actie van de buurt leverde al meteen driehonderd bezwaarschriften op. Toen recent de ontwikkelaar een tweede aanvraag indiende, waren dat er al 600. Het college van burgemeester en schepenen heeft nu beslist om ook de tweede bouwaanvraag niét goed te keuren. "De nieuwe aanvraag kwam wel tegemoet aan enkele technische opmerkingen", vertelt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). "De inrit langs de Van Dammedreef werd ook geschrapt. Toch zijn we nog altijd van oordeel dat de aanvraag niet voldoet."





Wenkbrauwen fronsen

In de wandelgangen wordt nogal vreemd gereageerd omdat de bouwaanvraag op zich nauwelijks verschilde van de vorige op enkele details na dus. "De plannen voorzien nog altijd vier bouwlagen wat voor ons te hoog is", zegt Lukas Jacobs. "De beoogde norm van vijf woningen per hectare wordt ook ruimschoots overschreden. Bovendien was er ook een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos voor de ontbossing. Als gemeente werken we nu aan een ruimtelijke uitvoeringsplan voor héél het gebied. In dat plan zullen de krijtlijnen vastgelegd worden wat er wel en niet kan in die woonparkzone. Nu hebben we daar eigenlijk niets. Maar als we dit ineens zouden goedkeuren, dan zou dat een precedent zijn. Daarom willen we liever eerst het RUP hebben en daarna bouwaanvragen daar aan toetsen." Bij het actiecomité dat al een aantal keer van zich heeft laten horen, reageren ze voorlopig opgelucht. "Het is goed nieuws, maar eigenlijk hadden we hier echt wel op gehoopt", vertelt Eva Weyns. "De manier waarop het de tweede keer is aangepakt leek ons eerder iets van 'we zullen ze eens wat uitdagen'. Er was nauwelijks iets gewijzigd aan de plannen. Op zich zijn we helemaal niet tegen een ontwikkeling op de grond. Het is een groot perceel. Er zal ooit wel iets komen, maar als daar nu zo'n twee blokken mogen komen dan ligt de weg open voor nog meer van dergelijke projecten. We hopen echt dat de gemeente nu eerst werk maakt van het RUP."