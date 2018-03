Debatavonden CD&V 16 maart 2018

CD&V trekt de verkiezingscampagne stilaan op gang. Het maakte eerder al bekend dat huidig burgemeester Lukas Jacobs de lijst trekt, maar de komende weken trekt de partij ook de boer op om het debat aan te gaan met de inwoners. Tijdens de vier debatavonden willen ze het hebben over mobiliteit, ruimtelijke ordening, wonen en lokale economie in Kalmthout. "We nodigen telkens een externe deskundige uit om de avond in te leiden en daarna laten we onze inwoners aan het woord", zegt voorzitter Jorgo Van Ginniken. Mobiliteit komt op 21 maart aan bod in het Strijboshof. Maandag 23 april ook in het Strijboshof gaat het over ruimtelijke ordening. Vrijdag 27 april komt het thema wonen aan de beurt in café Zoeten Inval. Woensdag 30 mei volgt dan detailhandel en lokale economie in Kalmthout. (VTT)