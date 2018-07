De dag dat Van Springel Tour De France niét won 50 JAAR LATER: HERMAN VERWERKT TRAUMA MET BOEZEMVRIEND LUK WUYTS TOON VERHEIJEN

19 juli 2018

02u46 0 Kalmthout Wielerlegende Herman van Springel beleeft zondag een bijzonder jubileum: het zal immers 50 jaar geleden zijn dat hij de Tour de France nipt verloor aan Nederlander Jan Janssen. Sportjournalist Luk Wuyts uit Kalmthout viert samen met Herman wel de sterke vriendschap die nadien ontstaan is.

Het is zondag 22 juli 1968. Herman Van Springel is bezig aan wat nu nog altijd zijn meest legendarische Tour de France is. Op de slotdag staat hij zestien luttele seconden voor op de tweede in de stand, de Nederlander Jan Janssen. "Ik voelde me goed. Ik was ervan overtuigd dat ik zou en kon winnen", vertelt Herman. "Ik haalde echt alles uit de kast, maar plots was daar toch die slag en verloor ik. Het was toen duidelijk dat ik de Tour nooit zou winnen, want Eddy Merckx was al in aantocht. Eigenlijk wist ik toen: het is nu of nooit."





Herinneringen

Van Springel koerste uiteindelijk nog tot 1981, maar daarna hing hij de professionele koersfiets aan de haak. Voor Luk Wuyts, sportmedewerker voor deze krant, maar vooral ook wielerfanaat én grote fan van Herman Van Springel, was dat een moment dat de wereld net niet even ophield te draaien. "Herman was een idool", lacht Luk. "Ik leerde hem kennen via de plaatjes die in de jaren '60 bij de kauwgommen zaten. Ik was toen 13 jaar. Het was net een koers in Kalmthout. Via de speakers werden we op de hoogte gehouden. Duizenden mensen waren er in Kalmthout op de koers. Uitzinnig, want een Antwerpenaar zou de Tour winnen. Maar plots werd duidelijk dat Jan Janssen won. Die stilte. Je kon een speld horen vallen. Dat wilde niemand geloven. Onze wielerheld gesneuveld op enkele seconden... Het maakte mijn bewondering er niet minder groot op. Integendeel."





Toen Luk toetrad tot het Koninklijk Wielercomité Kalmthout, werd er zelfs een wedstrijd naar Herman Van Springel vernoemd. Herman werd later zelfs ereburger van Kalmthout én Grobbendonk. Ondertussen vindt de koers nog altijd plaats, maar nu met aankomst in Vorselaar en niet meer in Kalmthout. Maar de naam van Herman Van Springel staat al wel 32 jaar in de naam van de koers.





"Hij heeft er nog nooit één gemist en heeft nog nooit één cent gevraagd voor zijn aanwezigheid. Dat mag ook wel eens gezegd worden", klinkt het bij Luk Wuyts. Als afsluiter heeft Herman nog wel een goeie. "Ik had eigenlijk wel meer vragen verwacht rond de vijftigste verjaardag van die legendarische ronde. Het valt nog mee. Ik kreeg nog wel een vraag vanuit Nederland om na vijftig jaar mee te komen vieren met Jan Janssen. Daar heb ik vriendelijk voor bedankt. Je moet ook niet te veel willen. Bon, de wedstrijd is wel al lang geleden gepasseerd, maar zo joviaal zijn we ook niet. (lacht)"