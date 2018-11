Club van 50-jarigen viert feest Toon Verheijen

18 november 2018

08u32 0

De Kalmthoutse 50-jarigen hadden dit weekend met stip in hun agenda genoteerd. Een halve eeuw worden is toch een beetje een mijlpaal en dat wilden ze samen vieren. Ze kwamen daarvoor (massaal) samen in het Strijboshof. “Allemaal geboren in 1968, het jaar van de revolutie. Vroeger brave kinderen en nu nog steeds een voorbeeldige bende”, klonk het onder meer bij Lukas Jacobs, burgemeester van de gemeente die eerder dit jaar ook vijftig kaarsjes mocht uitblazen.