Chiro Mejoca zoekt dj-talent 07 september 2018

02u47 0

Chiro Mejoca is voor het grote feestweekend in oktober op zoek naar dj-talenten. Het gaat een dj-battle.





De dj die wint mag tijdens de Nacht van 't Fortuin tussen 22 en 23 uur plaatjes draaien voor naar schatting 1.300 fuifgangers. Geïnteresseerden hebben tot en met 15 september de kans om hun set van 10 minuten door te sturen. Een jury zal de beste drie selecteren.





De drie geselecteerde sets worden online geplaatst. Zo kunnen de bezoekers van de fuif mee beslissen wie er komt draaien.





Inzendingen voor de dj-wedstrijd kunnen gebeuren





via nachtvanfortuin@gmail.com.





Naast de fuif op 20 oktober, is er op vrijdagavond een zware bierenavond met vijftig verschillende bieren op de kaart. Twee livebands zorgen voor de muziek. (VTT)