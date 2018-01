Chiro Mejoca verkoopt al 35 jaar peperkoeken hartjes 02u29 0 Foto Toon Verheijen

Al meer dan 35 jaar trekt de leiding van Chiro Mejoca Achterbroek op het einde van het jaar van deur tot deur om nieuwjaar te wensen en de inwoners een peperkoekenhart aan te bieden. "Al sinds 1980 is de peperkoekenhartenverkoop een traditie en dat hebben alle Achterbroekenaren geweten. Vele mensen bereiden de komst van de Chiro voor. Zo krijgen ze op verschillende adresjes een stukje cake, een warme chocomelk of zelfs een borreltje aangeboden", zegt Lucas Broos. "De peperkoeken zijn te koop voor 6 euro per stuk. Vanaf de tweede peperkoek betaal je slechts 5 euro. De opbrengst van de peperkoekenverkoop gaat naar het zomerkamp."





(VTT)