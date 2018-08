Chiro Mejoca organiseert feestweekend 02 augustus 2018

02u24 0

Chiro Mejoca staat weer klaar om een weekend vol plezier te organiseren in Achterbroek. Dit jaar zal het terrein aan de Chirolokalen ingenomen worden door een grote tent waar je op vrijdag 10 augustus vanaf 18 uur kan aanschuiven aan een gezellige BBQ (15 euro en 9 euro voor kinderen). Op zaterdag wordt het terrein omgebouwd tot een groot spelterrein met om 15 uur onder meer een kubbtornooi (10 euro per ploeg van maximaal zes personen). Naast het sportieve gedeelte kan je ook genieten van een frisse cocktail op het zomerterras. Inschrijven kan via thomas-boden@outlook.com (VTT)