CD&V pakt uit met opvallend veel nieuwe namen 26 mei 2018

CD&V in Kalmthout is de eerste partij die naar buiten komt met een volledige lijst. De partij kiest voor de ouwe getrouwen bovenaan op de lijst, maar er is ook opvallend veel plaats voor jongeren. Het wil met deze lijst opnieuw een gooi doen naar een absolute meerderheid. Nu heeft de partij 14 van de 25 zetels.





Huidig burgemeester Lukas Jacobs zal opnieuw de lijst trekken gevolgd door respectievelijk schepen Silke Lathouwers (26), Maarten De Bock (46), Sandra Hoppenbrouwers (41) en Jan Oerlemans (56). OCMW-voorzitter Maggy Beyers krijgt plaats 6. Schepen Jef Van Den Bergh is lijstduwer. De partij kiest echter ook voor een aantal opvallend jonge nieuwkomers. Zo krijgen Nathan Meersmans (23), Hanne Beyers (19), Maxime Kerstens (33) en Dieter Beyers (22) een plaats op de lijst. Ook apotheker en BIN-coördinator Cindy De Roeve uit Nieuwmoer zet met veel enthousiasme haar eerste stappen in de lokale politiek. Agnes Havran, opgegroeid in Zuid-Afrika en ondertussen 25 jaar een tevreden inwoonster van Kalmthout, is ook kandidaat. Nog nieuw zijn Theo Van Zele, Anita Deckersen Lies Van de Keybus. Oude getrouwen zijn Wies Peeters, Didier Van Aert, Stefanie Van Looveren en Stijn de Koning en OCMW-raadsleden Jorgo Van Ginneken, Leen Suykerbuyk, Gert Van Dijck, Lea Van Looveren en Tom De Weerdt. (VTT)