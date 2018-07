CD&V pakt uit met enkele jongeren 05 juli 2018

Om hun kandidaturen op een frisse en enthousiaste manier bekend te maken en hun campagne krachtig af te trappen, heeft CD&V besloten mee op de kar te springen van het enthousiasme rond de Rode Duivels. Dieter, Nathan en Hanne zijn jong en dynamisch en houden uiteraard van de Rode Duivels en het WK. "Het leek ons gewoon een leuke manier om op deze manier onze kandidatuur bekend te maken", lachen de drie. Dieter Beyers is 22 jaar, Nathan Meersmans is 23 jaar en Hanne Beyers is 19 jaar.





(VTT)