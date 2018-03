Camera's aan station werken: minderjarige fietsendief gepakt 02 maart 2018

02u47 0 Kalmthout De camera's die vorig jaar geplaatst werden aan onder meer het station van Kalmthout zelf, hebben een concreet resultaat opgeleverd. De politie heeft een minderjarige fietsendief geïdentificeerd dankzij de camera's.

De politie kreeg op 21 januari de melding van een fietsdiefstal aan het station van Kalmthout. Omdat het slachtoffer direct naar de politie stapte, kon de politie onmiddellijk de beelden opvragen bij de NMBS. "Op de beelden was duidelijk de dader van de fietsdiefstal te zien", vertelt Patrick Desmedt van de politiezone Grens. "Het ging om een minderjarige uit Kalmthout. Na verhoor van de minderjarige kon nog een fietsdiefstal opgelost worden. Beide fietsen werden teruggevonden en aan de eigenaars bezorgd."





Diefstal aangeven

Ook burgemeester Lukas Jacobs is tevreden dat de camera's resultaat opleveren. "We kunnen niet genoeg benadrukken dat elke diefstal dient aangegeven te worden", zegt burgemeester Lukas Jacobs.





Aantal feiten daalt

"De gemeente Kalmthout en de NMBS hebben gezorgd voor een betere bewaking van de fietsenstallingen aan de stations. De gemeente investeerde vorig jaar 45.000 euro voor zes camera's aan de drie stations. Er kwamen twee camera's in Kalmthout, drie in Heide en één in Kijkuit."





De NMBS monitort de beelden in een controlekamer in Brussel. Als iemand aangifte doet van een fietsdiefstal vraagt de politie daarvan de beelden op. "Met de camera's op de juiste plekken kunnen we dus wel degelijk misdrijven oplossen", zegt de burgemeester. "Opvallend is ook dat het aantal feiten daalt. Vorig jaar werden 18 fietsdiefstallen aan de stations aangegeven bij de PZ Grens. In 2016 waren dat er 31 en in 2015 nog 37. Dat is dus bijna een halvering tegenover twee jaar geleden." (VTT)