Buurtbewoners huldigen opgeknapte kapelletje op Kalmthoutse Hoek in 29 juni 2018

02u58 0

Buurtbewoners van de Kalmthoutse Hoek hebben het kapelletje op de hoek van de Verbindingsstraat en de Achterstehoevestraat opnieuw ingehuldigd. Het kapelletje staat sinds 1921 op de hoek van de straat op het erf van de familie Hectors. Het verouderde kapelletje werd door de werkmannen van de gemeente grondig gerenoveerd. Het resultaat is een mooi gerestaureerd kapelletje dat voor vele wandelaars en fietsers een baken is aan het begin van de Kalmthoutse Heide. Onlangs huldigden de bewoners van de Kalmthoutse Hoek het kapelletje in. De broers Edgard en Guido Hectors vertelden over de geschiedenis en de restauratie. Burgemeester Lukas Jacobs schetste de aanpak van de gemeente en verwees naar het kapelletje als belangrijk onroerend en cultureel erfgoed in het straatbeeld. Eerder restaureerde de gemeente gelijkaardige kapelletjes in Nieuwmoer. De renovatie van de kapelletjes op de Roosendaalsebaan en de Putsesteenweg staan nog op de planning. Daarna wijdde pastoor Aloïs Willemsen het kapelletje in.





(VTT)