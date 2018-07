Buren mogen hun zegje doen over vernieuwing speeltuinen 27 juli 2018

02u40 0

De gemeente trekt bijna 100.000 euro uit voor de vernieuwing van twee speelterreinen. De firma Sablo mag de werken uitvoeren. Zij legden eerder al het parkje aan Gitok opnieuw aan.





De twee speelterreinen in de Akkerlaan/Frans Geefslaan en Kauwenberg/Godfried Hermansstraat waren aan vernieuwing toe.





"De huidige toestellen zijn verouderd", zegt schepen van jeugd Silke Lathouwers (CD&V). "Bovendien kwamen er vragen vanuit de jonge gezinnen in de nieuwe verkaveling Kerkeneind-West om meer aangepaste speeltoestellen. We hebben hen ook betrokken bij het ontwerp, vooral op het vlak van de speeltuigen. De kinderen van de kindergemeenteraad hebben ook hun zeg gekregen."





Vogelnestschommel

Aan de Akkerlaan/Frans Geefslaan komen een combinatietoestel (klimrek, glijbaan), twee wilgenhutten, een gewone en vogelnestschommel, een picknickbank, een wip eneen balanceerparcours met speelstenen en lage hindernissen. Er komt ook nog een petanquebaan.





Aan de Kauwenberg-Godfried Hermansstraat komt een speelzone voor kleuters in zand met een gewone en kleuterschommel, draaimolentje, glijcombinatie voor kleuters en twee veerdiertjes, een familiepicknickbank rond de boom, een klautercombinatie voor iets oudere kinderen, een combinatietoestel met glijbaan, glijstang, klimnet, klimrek en klimwand en een voetbalveldje met twee dribbelgoaltjes. (VTT)