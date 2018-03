Brunch voor KOTK 01 maart 2018

Het Team I Zoi uit Kalmthout zal tijdens het hemelvaartweekend van 10 tot 13 mei voor de negende keer deelnemen aan de duizend kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Elke dag moet er zo'n 250 kilometer gefietst worden. I Zoi neemt deel met twee teams en daarvoor moeten ze 10.000 euro inzamelen. Om een deel van dat bedrag bijeen te krijgen, organiseer het team op zondag 11 maart een brunch én een wielercafé voor de fietsers die terugkomen van hun zondagse rit, maar ook voor alle andere sportieve en minder sportieve liefhebbers in zaal 't Centrum in Heide.





Er is een ruime fietsenstalling en voor de kinderen zal er een springkasteel staan. (VTT)