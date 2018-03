Brunch en wielercafé voor Kom Op Tegen Kanker 12 maart 2018

Het team 'I Zoi' - Grieks voor 'het leven' - uit Kalmthout neemt voor de negende keer deel aan de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker. Ze organiseerden afgelopen weekend een brunch en wielercafé in café 't Centrum. "Negen jaar geleden werd bij mijn neefje Jan, de zoon van mijn broer, botkanker vastgesteld", legt Debbie De Man uit, oprichter van team I Zoi. "Toen ik hem bezocht op de kinderafdeling in Leuven, heeft me dat enorm geraakt. Ik kon niet goed verwerken wat ik toen allemaal gezien heb. Toen bekend raakte dat Kom Op Tegen Kanker de fietstocht voor de eerste keer organiseerde, heb ik geen moment getwijfeld en heb ik me meteen ingeschreven."





Twee ploegen

Elke ploeg die deelneemt aan de actie moet 5.000 euro inzamelen dat gebruikt wordt om kankeronderzoek te financieren. "Sinds enkele jaren zijn we al met twee ploegen en zamelen we 10.000 euro in", gaat Debbie verder. "Gelukkig kunnen we elk jaar beroep doen op gulle sponsors, het doet ons plezier dat mensen nog geld willen geven aan een goed doel." Na behandeling werd Jan genezen verklaard maar in 2013 herviel hij. Intussen is hij opnieuw aan de betere hand. (BSB)