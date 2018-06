Broer van slachtoffer betrokken bij dodelijk heftruckongeval 05 juni 2018

De 31-jarige Wout Oostvogels die zaterdagmiddag omkwam bij een arbeidsongeval, crashte met een heftruck tegen het landbouwvoertuig waar zijn broer op dat moment in reed. Het ongeval deed zich voor op het erf van melkveebedrijf Oostvogels aan Darm in Nieuwmoer (Kalmthout). Twee van de vier zonen van de eigenaars waren druk in de weer met zware machines. Volgens onze informatie reed het slachtoffer achteruit een stal uit in zijn heftruck. Op dat moment passeerde zijn broer in een zwaarder landbouwvoertuig de stal. De heftruck zou door de klap op zijn kant gevallen zijn en het slachtoffer is onder de heftruck terecht gekomen. Hij overleed ter plaatse.





"De omstandigheden van het ongeval zijn nog steeds niet volledig duidelijk", klinkt het bij de politiezone Grens. "Een arbeidsauditeur zal dit jammerlijk arbeidsongeval opvolgen." (BSB)