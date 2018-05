Brandweerkorpsen krijgen honderden oproepen 31 mei 2018

De brandweerkorpsen van Kalmthout en Brecht kregen dinsdagavond samen meer dan 250 oproepen enkel en alleen voor wateroverlast. In Brecht werden de invalswegen zelf afgesloten omdat riooldeksel waren gaan drijven.





De stortbui van dinsdagavond was het zwaarst in het centrum van Sint-Lenaarts en Brecht. Het korps in Brecht kreeg niet minder dan 135 oproepen. "We hebben ooit nog wel zoveel oproepen gehad, maar dan gaat het bijvoorbeeld om stormschade allerlei", vertelt lokaal commandant Guy Van Bavel van de Brandweerzone Rand post Brecht. "Het ging in totaal om 36 kelders en 25 woning waarbij het regenwater tot in de woning is geraakt. Op sommige plaatsen zelfs tot tien centimeter of meer. De andere oproepen waren ondergelopen straten en dergelijke. We zijn op alle adressen geweest om het zo snel mogelijk op te lossen. In sommige woningen zal de schade wel fiks kunnen oplopen. We raden mensen aan om echt van alles foto's te maken." De brandweer van Brecht kreeg ook steun van enkele omliggende korpsen en er werden ook privébedrijven ingeschakeld. Toen het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd, werd ook beslist om alle invalswegen te laten afsluiten door de politie. "Verschillende voertuigen waren al stilgevallen. Bovendien waren op verschillende plaatsen de riooldeksels gaan drijven. Dat zorgt voor gaten in het wegdek die je niet ziet.





De brandweer van Kalmthout kreeg alles samen een negentigtal oproepen. "In een aantal woningen was er inderdaad water tot in de woning geraakt, maar het lijkt gelukkig nog overal redelijk mee te vallen", aldus burgemeester Lukas Jacobs. "In sommige straten hadden we het nog nooit meegemaakt. Dat had alles te maken met de intensiteit."





Voor het korps van Brecht was het de derde dag op rij dat ze massaal moesten uitrukken na de branden van zondag en maandag en nu dus de wateroverlast. "Het mag nu wel even ophouden", lacht Guy Van Bavel. (VTT)