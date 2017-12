Bouwvallige kebabzaak gaat na Kerstmis tegen de vlakte 03u02 21 Foto Dirk Laenen Hekken schermen het bouwvallige gebouw af. Kalmthout Op bevel van burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) gaat de voormalige kebabzaak Antep op het kruispunt in Achterbroek versneld tegen de vlakte. De sloop start op 27 december. Er dreigt instortingsgevaar. Het gebouw moest sowieso verdwijnen voor de herinrichting van het kruispunt.

Het pand op de hoek van de Brasschaatsteenweg is in januari 2015 grotendeels uitgebrand. Sindsdien stond de voormalige kebabzaak te verkommeren. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft na de brand het pand onteigend met het oog op de herinrichting van het kruispunt. Ook het gebouw aan de overkant, dat al jaren eigendom is van de gemeente en waar nu oude dorpsgezichten zijn aan opgehangen, zal worden afgebroken.





De versnelde afbraak van de vroegere kebabzaak komt er op aangeven van de brandweer en de dienst Openbare Werken. "Begin deze week hebben de brandweer en de dienst Openbare Werken het pand geïnspecteerd. Uit die inspectie is gebleken dat het gebouw niet langer veilig is en er instortingsgevaar dreigt", zegt Erik Van Belle, diensthoofd Openbare Werken. "We lieten een betoningenieur het pand analyseren. De meest gevaarlijke plekken hebben onze werklui intussen gestut, maar dat volstaat niet om alle risico's te vermijden. Daarom zal een aannemer vanaf woensdag 27 december het gebouw al gedeeltelijk slopen."





Werken in 2019

Het hoekgebouw is geen eigendom van de gemeente, maar wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt, kan de burgemeester een sloop opleggen. "De afbraak van de beide hoekpanden aan de zuidkant van het kruispunt in Achterbroek is nodig voor de herinrichting van dat kruispunt. In 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de werken. Met de heraanleg wordt een veiliger kruispunt gecreëerd en zal er een betere verkeersdoorstroming zijn door de nieuwe afslagstroken."





De gemeente Kalmthout plaatste intussen hekken rond het gebouw om voorbijgangers op een afstand te houden. Op de eerste dag van de werken, woensdag 27 december, zal de politie tijdelijk een deel van de rijweg van de Brasschaatsteenweg en de Kalmthoutsesteenweg afsluiten.





De sloop van het andere hoekpand, dat eigendom is van de gemeente, volgt in de loop van 2018. (VTT)