Bouwproject krijgt wind van voren 550 BEZWAARSCHRIFTEN EN 600 HANDTEKENINGEN UIT 61 STRATEN TOON VERHEIJEN

30 maart 2018

02u58 0 Kalmthout Het bouwproject dat projectontwikkelaar Steen Vastgoed wil neerpoten in de bosrijke wijk Dennendael, blijft de gemoederen verhitten. Het dossier kwam woensdagavond ter sprake op de gemeentelijke adviesraad voor Ruimtelijke Ordening (gecoro), maar een afvaardiging van de buurt werd de toegang ontzegd.

Midden vorig jaar diende ontwikkelaar Steen Vastgoed een eerste bouwaanvraag in voor het project in de wijk Dennendael. Concreet gaat het om 17 appartementen in de Missiehuislei en 17 aan de Van Dammedreef. Het gaat om een terrein van in totaal 55.000 vierkante meter dat in woonparkzone ligt. Buurtbewoners kwamen toen al in actie. Een petitie leverde meer dan 400 handtekeningen op en er werden 300 bezwaarschriften ingediend. Het college van burgemeester en schepenen verleende uiteindelijk ook geen vergunning. Eind vorig jaar werd echter een nieuwe bouwaanvraag ingediend. "Er werden wel wat wijzigingen doorgevoerd, maar uiteindelijk niets fundamenteels", zegt woordvoerster Eva Weyns van Kalmthout Protesteert. "Het blijven 34 appartementen en de bouwhoogte blijft hetzelfde. Het concept blijft dus hetzelfde. Daarom ook dat we opnieuw 550 bezwaren indienen en 600 handtekeningen konden verzamelen uit niet minder dan 61 straten."





Toegang geweigerd

Het college van burgemeester en schepenen van Kalmthout moet vóór eind april zich uitspreken over de tweede bouwaanvraag. Vooraf moeten een aantal diensten hun advies geven, en ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Het actiecomité hield het voorbije protest stil op vraag van de andere partijen om de rust te laten weerkeren. Maar nu doorbreken ze die stilte. "Het huishoudelijk reglement van de Gecoro laat in artikel 14 toe dat de presentatie van de bouwprojecten in openbare zitting gebeurt mits een bijzondere meerderheid", zegt Eva Weyns.





Advies klaar

"Bij de eerste aanvraag mochten we de presentatie van architect Gert Van Ginneken - die overigens ondervoorzitter is van de Gecoro - bijwonen. Op de vergadering van woensdagavond mochten we plots niet meer binnen. Openbaarheid voorzien in een reglement maar het niet toepassen, is schijndemocratie. Blijkbaar mag niet alles het daglicht zien."





Karel Van Wesenbeeck is voorzitter van de Gecoro. "Het is al achttien jaar de gewoonte dat we besloten vergaderingen houden tenzij er een bijzondere meerderheid is van twee derde die het openbaar wil", aldus Van Wesenbeeck. "We hebben in al die jaren maar één keer een uitzondering gemaakt en dat was vorig jaar voor dit project. We hebben dus correct gehandeld. Bovendien blijkt dat er vanuit de onmiddellijke buren niet meteen een probleem lijkt te zijn." De Gecoro zou een advies klaar hebben, maar dat moet nog nagelezen en geformuleerd worden.