Biljartclub De Noorderkempen bestaat 10 jaar

21 augustus 2018

De leden en sympathisanten van BC De Noorderkempen konden ter gelegenheid van de jaarlijkse afsluiter van het speelseizoen genieten van een uitgebreide barbecue. Die kreeg dit jaar een extra feestelijk tintje omdat de club tien jaar bestaat. "Begin mei 2008 ging de club van start met acht spelende leden. BC De Noorderkempen van start met acht spelende leden", zegt voorzitter Danny Mathysen. "De club groeide snel en amper een jaar later hadden we al twintig leden. Ereklassespelers, zelfs bekende Vlamingen en uiteraard vele recreatieve en competitieve biljarters, scheidsrechters en sympathisanten vonden hun weg naar de club. Inmiddels telt BC De Noorderkempen meer dan veertig actieve leden en richt ze haar blik op de toekomst." Bij het afsluiten van het gezellige feest werd ook de geluksvogel van 2018 in de bloemen gezet. Bart Van Reeth mag zich een jaar lang 'Guus Geluk' noemen. Uit handen van Ronny Mathysen ontving hij de beker en een 'weekendje weg' met partner.





