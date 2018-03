Bijenteeltmuseum zet deuren open 27 maart 2018

03u16 0

Onder de eerste lentezon gaan de bijtjes opnieuw aan het werk. Vanaf juni zal er een nieuwe oogst honing zijn. Wie de bijen zelf aan het werk wil zien, is nu al welkom in het Bijenteelmuseum. In de paasvakantie van zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april is het museum iedere dag open van 13 tot 17 uur. Op zaterdag 7 april organiseert het museum samen met Biegilde Kalmthout een demonstratie waswafels gieten met pure bijenwas van 13 tot 17 uur. Op woensdag 11 april worden kinderen tussen 5 en 9 jaar uitgenodigd voor een creatieve knutselworkshop van 14 tot 16.30 uur. Vooraf inschrijven is wel nodig. (VTT)