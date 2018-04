Bezoekers helpen bijen van de Heide 09 april 2018

Het bijenseizoen draait weer op volle toeren. De 20.000 bijen die rondom het Bijenteeltmuseum aan de Kalmthoutse Heide vliegen kregen afgelopen weekend nieuwe wastafels om aan de honingwerken te beginnen. "In ons museum konden bezoekers zaterdag aan den lijve ondervinden hoe we de wastafels gegoten hebben", zegt voorzitter Frank Fluchard van het Bijenteeltmuseum. "Daarvoor gebruikten we recuperatiewas van vorig jaar die de bijen zelf achterlieten. Die werd dan gesmolten en in nieuwe tafels gegoten om in de bijenkasten te hangen. Daarin creëren de bijen zelf nieuwe honingcellen. Binnenkort zal de eerste voorjaarshoning al geoogst kunnen worden." Het museum is tijdens deze vakantie elke dag open van 13u00 tot 17u00. (BSB)