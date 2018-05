Bezoek eens een zwembad zonder water 03 mei 2018

02u30 0 Kalmthout Inwoners van Kalmthout, die het zwembad van hun gemeente eens op een andere manier willen bezichtigen, kunnen er zondag 6 mei tijdens Open Wervendag terecht. Iedereen krijgt dan de kans om het zwembad eens volledig gestript te bekijken, en kan zien wat zich onder de tegels verschijnt.

De werken, die zo'n twee miljoen euro kosten, zitten perfect op schema. De betonrot wordt aangepakt, alles wordt opnieuw waterdicht gemaakt en betegeld. Het zwembad krijgt ook een geautomatiseerd toegangssysteem. het schrijnwerk van het gebouw helemaal vernieuwd. Op het dak van het gebouw komen er ook nog zonnepanelen.





Rondleiding

"Het dak is ondertussen volledig opnieuw geïsoleerd en krijgt nog een nieuwe roofinglaag", zegt schepen van Openbare Werken Jan Oerlemans (CD&V).





"De isolatie is veel dikker zodat het voldoet aan de huidige normen. Even was er ook de vrees dat de volledige onderlaag van het dak vernieuwd moest worden, maar dat bleek niet het geval te zijn."





Het zwembad is zondag open tussen 10 en 17 uur. Je krijgt dan een rondleiding en uitleg over de renovatiewerken. De bedoeling is dat de volledige renovatie tegen september is afgerond en dat iedereen weer baantjes kan trekken. (VTT)