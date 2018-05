Beukenhof heeft nieuwe fiets voor bewoners 04 mei 2018

02u27 0

Woonzorgcentrum Beukenhof van de vzw Vulpia heeft sinds deze week een 'Fun2Go' duofiets met een Funtrain-aanhanger. De Fun2Go biedt plaats aan één bestuurder en drie bijrijders. "Wij streven er als directie naar om onze bewoners zo veel mogelijk te betrekken in het sociale leven in de gemeente. Met deze fiets kunnen ze de baan op. We hebben trouwens recent ook een samenwerking met basisschool Ganzenbord opgestart waarbij onze bewoners tot in het klaslokaal van de kinderen gaan en omgekeerd."





(VTT)