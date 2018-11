Belgisch paard verkocht aan Saudische prinses Ruin James wordt klaargestoomd voor Olympische Spelen in Tokio Toon Verheijen

07 november 2018

19u46 0 Kalmthout Marc Herrijgers, de voormalige baas van Vasco Keukens, heeft gisteren zijn negen jaar oude ruin van de stal Oude Heihoef laten vertrekken naar warme oorden. Een prinses uit Saoedi-Arabië telde aardig wat centen neer om het Belgische warmbloed naar haar ruiterteam te transfereren. Het paard moet haar op de Olympische Spelen in Tokio een medaille bezorgen.

Marc Herrijgers startte zo’n tien jaar geleden met het fokken van paarden op de stoeterij Oude Heihoef in Nieuwmoer (Kalmthout). Een hobby in het begin, maar nu hij officieel met pensioen is, heeft Marc wat meer tijd voor zijn paarden. Momenteel lopen er dertig rond op de stoeterij in Nieuwmoer. Het fokken is een succes want nadat eerder al paarden werden verkocht aan internationale topruiters in Noorwegen en Amerika, is het nu de beurt aan James van de Oude Heihoef. De ruin, een gecastreerde hengst, met Nederlandse vader en Belgische moeder, verhuist naar de stallen van de Saoedische prinses met de welluidende naam Sheikha Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan. Zij wil met haar ruiterstal Shira’aa Stables uit Abu Dhabi paardengeschiedenis schrijven en mikt zelfs op de Olympische Spelen in Tokio.

Scouts

Marc Herrijgers is best trots dat een van zijn paarden de reis van 7.000 kilometer maakt. “Het is een paard met heel wat toekomst”, vertelt Marc Herrijgers. “Hij heeft een groot vermogen en kan internationaal zeker met de top mee. Hoe ze bij ons terechtkomen? Waarschijnlijk hebben ze ons bezig gezien om het Belgisch kampioenschap. Daar deden we mee met ons jongste paard en behaalden we toch meteen de vijfde plaats. Maar op zijn kampioenschappen zitten ook scouts en managers en die houden alles in de gaten. Vermoedelijk zullen ze gedacht hebben: in die stal zitten uitstekende paarden. Het is natuurlijk spijtig dat we onze James moeten laten vertrekken, maar wij kunnen hem niet tot het internationale topniveau brengen. Daarvoor moeten we hem wel verkopen. Hij zal ginder alles krijgen wat hij nodig heeft om een uitstekend springpaard te worden. James zal er heus niets tekortkomen.”

Missen

In en rond de Oude Heihoef zullen ze James wel missen. “Hij is hier geboren en heeft hier tenslotte toch negen jaren rondgelopen. Je zou hem voor minder missen. Maar het hoort er nu eenmaal bij. Na acht of negen jaren moeten we ze laten gaan als ze nog beter willen worden. Hij was een deel van ons, maar we zijn ervan overtuigd dat hij een topper kan worden. De bedoeling is blijkbaar dat James wordt klaargestoomd voor de Olympische Spelen in Tokio. Als dat lukt zullen we toch niet een klein beetje fier zijn dat hij hier is opgegroeid.” Over de transferprijs wil Marc liever niets kwijt.